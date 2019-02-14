В Днепре на водоканале строят биогазовую станцию стоимостью 11 млн долларов

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В Днепре на водоканале строят биогазовый комплекс по переработке ила сточных вод и производству электроэнергии.
Проект реализует компания “Технолоджи АПС в Украине”.
Станция мощностью 4,8 МВт возводят на базе Днепроводоканала.
Стоимость проекта составит более 11,2 млн долларов.
Биогазовую электростанцию планируют запустить в июле-августе 2019 года.
Сейчас компания планирует реализовать в Кривом Роге аналогичный проект по строительству биогазового комплекса переработки иловых отложений Центральной станции аэрации №1 Кривбассводоканал.
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