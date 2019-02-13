Эксперты назвали самые мощные iOS-гаджеты (инфографика)

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Специалисты бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг мощнейших устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Возглавил перечень iPad Pro 2018, который набрал наивысшее количество баллов в ходе тестирования. Об этом пишет Gizmochina.
В отличие от опубликованного до этого рейтинга Android-гаджетов, включающего исключительно смартфоны, список iOS представляет собой микс смартфонов и планшетов.
11-дюймовый iPad Pro 2018 находится на вершине списка с общим количеством баллов 562 279. Далее следует 12,9-дюймовая модель с результатом 553 258 баллов.
Оба iPad оснащены Apple A12X Bionic, который имеет четыре ядра Vortex с частотой 2,5 ГГц и четыре ядра Tempest с частотой 1,6 ГГц.
Первый смартфон в списке – это iPhone XS с 361 035 баллами. За ним следуют iPhone XS Max и iPhone XR. Все три гаджета имеют чипсет A12 Bionic.
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