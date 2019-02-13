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Строительные компании констатируют снижение такого сдерживающего фактора, как недостаточный спрос

Строительные компании констатируют снижение такого сдерживающего фактора, как недостаточный спрос

В строительной отрасли снижается уровень таких сдерживающих факторов, как недостаточный спрос и финансовые ограничения.

Об этом говорится в обнародованном Государственной службой статистики отчете “Ожидания строительных предприятий в I квартале 2019 года относительно перспектив развития их деловой активности”.

В Госстатистики сообщили, что выявлены такие ожидания респондентов относительно состояния их деловой активности на I квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом:

- Рост цен на работы, выполняемые строительными предприятиями;

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- Усиление влияния такого сдерживающего строительную деятельность фактора, как неблагоприятные погодные условия, и одновременное снижение влияния таких факторов, как недостаточный спрос и финансовые ограничения;

- Обеспеченность заказами на строительные работы, как и в IV квартале 2018 года, в среднем составляет 5 месяцев.

По материалам УНН
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