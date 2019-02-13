Строительные компании констатируют снижение такого сдерживающего фактора, как недостаточный спрос

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В строительной отрасли снижается уровень таких сдерживающих факторов, как недостаточный спрос и финансовые ограничения.
Об этом говорится в обнародованном Государственной службой статистики отчете “Ожидания строительных предприятий в I квартале 2019 года относительно перспектив развития их деловой активности”.
В Госстатистики сообщили, что выявлены такие ожидания респондентов относительно состояния их деловой активности на I квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом:
- Рост цен на работы, выполняемые строительными предприятиями;
- Усиление влияния такого сдерживающего строительную деятельность фактора, как неблагоприятные погодные условия, и одновременное снижение влияния таких факторов, как недостаточный спрос и финансовые ограничения;
- Обеспеченность заказами на строительные работы, как и в IV квартале 2018 года, в среднем составляет 5 месяцев.
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