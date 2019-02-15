Олег Кузнецов: криптовалюты. Начало конца или новый виток?

Криптовалютные рынки рухнули. Снова. Для некоторых это уже стало железным доказательством скорой смерти биткоина и компании. В соцсетях и прессе можно отыскать множество таких отзывов и негативных прогнозов.

Другие настаивают, что падение криптовалютного рынка – процесс временный и естественный. Где же истина? Да там, где и всегда – посередине.

С чего началось падение?

Падение, как бы это ни звучало, началось со взлета. Год назад, когда цена биткоина резко взлетела, а потом так же резко опустилась. Это стало точкой невозврата.

Хотя текущий обвал не является чем-то необычным. Для криптовалют это в каком-то смысле норма. Такое уже было, например, в 2013 году, когда цена Биткоина взлетела со $130 до $1150, а затем вернулась практически на исходные позиции. Просто цифровые активы имеют свою специфику, в основе которой – и это сегодня знают все – отсутствие привязки к курсу, ценным ресурсам и т.д.

Но все же нужно признать, что нынешнее падение курса криптовалют одно из самых затяжных.

В чем причины?

Их очень много на самом деле. Рассмотрим основные.

Перегрев рынка

Факт «перегретости» подтверждает чрезмерно резкий скачок курса биткоина, случившийся год назад. Непредсказуемость и резкость этого события заставляет задуматься о большой спекуляции и о том, что цена на криптовалюты слишком раздута.

Давайте вспомним статистику. В начале января 2015 года за биткоин давали 315 долларов. Январь 2016 – цена биткоина увеличилась до 430 долларов. В начале 2017 года вновь рост, но пока еще в пределах нормы. На тот момент цена биткоина составляла чуть больше тысячи долларов.

И вдруг в ноябре его цена уже на уровне 7 тысяч долларов. Прирост за каких-то полгода составил 600%. А в следующем месяце еще больший «взлет» – до 20 тысяч долларов.



Источник: MarketInsider

Такая резкая динамика, пусть положительная, все равно аномальна для любого рынка.

В данном случае свидетельствует о чрезмерном вложении средств в криптовалюты, переоценке их инвестиционного потенциала. Прямым следствием подобной ситуации являются коррекционные движения. Проще говоря, спад. По сути, сейчас рынок возвращается в свое естественное состояние.

Проблема майнинга

Сегодня майнинг стал сложнее. Еще года два назад можно было без особых усилий добывать биткоин на обычных домашних компьютерах. Но чем дороже становилась монета, тем больше «добытчиков» привлекала. Как следствие, количество доступных монет резко сократилось, из-за чего их добыча усложнилась.

Майнеры начали закупать более дорогие компьютеры, видеокарты и тому подобное для работы. Производители компьютерной техники, поняв тенденцию, не упустили случая заработать больше. За последний год рынок буквально заполонило крутыми и дорогими игрушками для майнеров. И в итоге…в итоге возник замкнутый круг.

Для добычи 1 Bitcoin необходимо потратить 7275 долл.

Добыча монет в больших количествах требует больших затрат. В среднем, по данным Crescent Electric, для добычи 1 биткоина необходимо потратить 7275 долларов.

Такие расходы могут выдержать не все, что приводит, с одной стороны, к снижению добычи, с другой – оттоку майнеров. Это снижает цену биткоина и других криптомонет. А снижение цены делает майнинг еще более невыгодным, усиливая отток майнеров.

Проблема возникла и у производителей оборудования для майнинга. Их продукцию теперь закупают не так активно, в результате происходит банальное затоваривание складов. Вот так и получилось, что от криптовалютного хайпа досталось всем.

Взломы и мошенничество

Хакерство на криптовалютном рынке – известное зло. Другое дело, что 2018 год оказался чрезвычайно богат на хакерские атаки, что еще больше отпугивает от него инвесторов. Или как минимум вынуждает проявлять большую осторожность.

Согласно отчету CipherTrace, за первые 9 месяцев было похищено крипты на 927 млн долларов, что в несколько раз больше, чем за весь 2017 год. Вкратце это выглядело следующим образом:

Январь – с японской биржи Coincheck украдено криптовалюты NEM (ее позиционировали как одну из самых надежных) на сумму свыше 500 млн долларов. Февраль – с биржи BitGrail похищены токены Nano на сумму в 170 млн долларов, что привело к банкротству и самой биржи. Июнь – взломаны южнокорейские биржи Bithumb и Coinrail. Сентябрь – взломана японская биржа Zaif.

Помимо хакеров масло в огонь подливают и сами криптобиржи. Многие из них на протяжении прошлого года «попались» на манипуляциях с коинами. Так, в мае биткоин упал в цене более чем на тысячу долларов только на сообщении о предположительном мошенничестве биржи Upbit.

Позже в Японии в ходе разбирательства были доказаны факты использования биржами FSHO и Bit Station биткоинов клиентов для личных целей.

Подняла всех на уши и новость о сравнительно недавней атаке 51% на эфир. Хотя конкретно в данном случае, пожалуй, не так страшен зверь, как его малюют.

Атака 51% и криптовалюты

Атака 51% становится возможной тогда, когда в руках некоего лица оказывается более половины мощностей всей сети. При таком раскладе атакующий способен единолично манипулировать сетью, контролировать все транзакции в ней и генерировать новые блоки в цепочке блокчейна.

Последний известный случай подобного взлома случился в начале января этого года. Факт атаки признали две биржи: Gate.io и Bitfly.

Сами разработчики эфира подтвердили наличие взлома не сразу, а спустя лишь несколько дней, да и то попытались найти ему легальное объяснение в виде «тестирования новых майнеров».

Так это или не так, сейчас точно никто не скажет. Зато наверняка можно сказать, что сама по себе недавняя атака 51% глобально ничего не изменит. О том, что она возможна и о ее последствиях рынку известно давно, но инвесторов это не останавливало раньше.

Более того, без уязвимости к данному типу взлома криптовалюты вообще бы не существовали.

Наконец, атака в 51% на крупные сети слишком затратна по вложению в оборудование. Для того чтобы компенсировать все расходы, нужно иметь на своем кошельке огромную сумму коинов для двойного списания, так как при каждом последующем ложном списании их стоимость будет снижаться.

Если для кого и представляет угрозу атака 51%, так это для мелких развивающихся криптовалют и их держателей. Сети таких альткоинов меньше и пользователей в них тоже меньше, поэтому «выбиться в лидеры» заметно проще. Значимой прибыли это не принесет, да и к тому же будут проблемы с реализацией украденных монет. Но вот репутация самой криптовалюты пострадает, после подобного рода атаки она может потерять всех своих пользователей и, как следствие, прекратить свое существование.

Как итог

Рынок криптовалют сейчас столкнулся с множеством проблем. В этой колонке рассмотрены некоторые из них, ключевые, однако в действительности факторов, спровоцировавших текущий обвал, гораздо больше.

Но все это не значит, что рынок умирает и скоро перестанет существовать. На данный момент он пытается прийти в себя, стабилизироваться после волны невероятного хайпа.

Все эти взлеты и падения цены на криптовалюты будут, по всей видимости, продолжаться и дальше. До тех пор, пока рынок не найдет для себя комфортную систему работы. Комфортную для всех его участников – майнеров, инвесторов, государства.

Но есть вероятность, что это так и не произойдет, ни в ближайшем, ни в далеком будущем. Вот тогда и имеет смысл говорить о криптовалютной смерти.

Олег Кузнецов, партнер Kreston GCG