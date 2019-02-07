В прошлом году украинцы потратили на лекарства сумму, равную годовому объему субсидий

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В 2018 году украинцы потратили на лекарства 69 млрд 615 млн грн. Об этом сообщили УНН в компании “Бизнес Кредит”.
В денежном выражении расходы украинцев на лекарства за год выросли на 25,3%.
В натуральном выражении продажи лекарств за указанный период выросли на 4,8%, по сравнению с 2017 годом – до 1 млрд упаковок.
“Средневзвешенная цена лекарственного средства составляла 69,45 грн, что на 19,52% больше по сравнению с 2017 годом”, – сообщили в компании.
Также сообщается, что за год продажи импортных лекарств в украинских аптеках выросли на 23,2%, отечественных – на 23,7%. В 2018 году украинцы потратили на импортные лекарства 55 млрд 740 млн грн, на отечественные – 28 млрд 833 млн грн.
Кроме того, отмечается, что в прошлом году среди украинцев спрос на рецептурные лекарственные средства вырос на 21,2%, на безрецептурные – упал на 4,6%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Восполнить дефицит рабочих рук в Украине могут мигранты из Азии - экспертВчера, 11:00 - 1598 20
Деньги от растаможки авто на "еврономерах" могут направить на повышение пенсий, - ПорошенкоВчера, 14:00 - 792 15
После выборов гривна может обвалиться, - экономистПозавчера, 21:00 - 16974 9
Все будет как в Европе: в Укравтодоре прояснили ситуацию с платными дорогамиПозавчера, 17:20 - 1054 5
Где в Украине больше всего зарабатывают – данные ГосстатаВчера, 12:00 - 1345 3
Восполнить дефицит рабочих рук в Украине могут мигранты из Азии - экспертВчера, 11:00 - 1598 20
Где в Украине больше всего зарабатывают – данные ГосстатаВчера, 12:00 - 1345 3
Названы самые «зеленые» столицыВчера, 08:00 - 1337
Как не стоять в очереди и быстрее растаможить авто на "еврономерах" - советы МВДВчера, 16:00 - 908
Деньги от растаможки авто на "еврономерах" могут направить на повышение пенсий, - ПорошенкоВчера, 14:00 - 792 15
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 697
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1575 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2200 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2799
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2444