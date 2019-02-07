В прошлом году украинцы потратили на лекарства сумму, равную годовому объему субсидий

В 2018 году украинцы потратили на лекарства 69 млрд 615 млн грн. Об этом сообщили УНН в компании “Бизнес Кредит”.

В денежном выражении расходы украинцев на лекарства за год выросли на 25,3%.

В натуральном выражении продажи лекарств за указанный период выросли на 4,8%, по сравнению с 2017 годом – до 1 млрд упаковок.

“Средневзвешенная цена лекарственного средства составляла 69,45 грн, что на 19,52% больше по сравнению с 2017 годом”, – сообщили в компании.

Также сообщается, что за год продажи импортных лекарств в украинских аптеках выросли на 23,2%, отечественных – на 23,7%. В 2018 году украинцы потратили на импортные лекарства 55 млрд 740 млн грн, на отечественные – 28 млрд 833 млн грн.

Кроме того, отмечается, что в прошлом году среди украинцев спрос на рецептурные лекарственные средства вырос на 21,2%, на безрецептурные – упал на 4,6%.