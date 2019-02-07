В Киеве парковочные площадки будут продавать через ProZorro

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Все парковочные площадки в Киеве будут продаваться исключительно через систему электронных продаж ProZorro. За соответствующий проект решения Киевсовет проголосовал в первом чтении седьмого февраля.
Об этом сообщает пресс-служба фракции «Киевская команда».
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Документ предусматривает расторжение всех предыдущих договоров с ФЛП на продажу парковочных площадок. Таких сейчас насчитывается около 600.
По словам депутата «Киевской команды» Ольги Балицкой, которая была соавтором проекта, сейчас парковки делят между загадочными ФОПами по стоимости, заниженной в три-четыре раза.
Сейчас процесс передачи прав на парковки проходит так. «Киевтранспарксервис» передает на рассмотрение транспортной комиссии Киевсовета список потенциальных мест для парковки. Депутаты голосуют только за адреса. После этого «Киевтранспарксервис» тайно и по своему усмотрению выбирает, кому и за какие деньги отдавать места, объясняет Балицкая.
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