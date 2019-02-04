В Минюсте рассказали, сколько украинцев получили "пакеты малыша" в 2019 году

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С 1 января 2019 года “пакеты малыша” получили 19 тысяч человек. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
По ее словам, такие пакеты с 1 сентября прошлого года получили почти 100 тысяч человек.
“С 1 сентября 2018 года почти 95 тысяч человек получили “пакет малыша”. С 1 января 2019 года эта цифра составила почти 19 тысяч человек”, – сообщила Сукманова.
Напомним, в августе прошлого года Министерство социальной политики утвердило состав “бэби-бокса” для новорожденных. Таким образом, был определен детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до пяти тысяч гривен для комплектования одноразовой натуральной помощи “бэби-бокс” при рождении ребенка. Отмечалось, что уже с первого сентября украинские семьи при рождении ребенка начали получать наборы из двадцати пяти необходимых вещей для новорожденных детей.
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