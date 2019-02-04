Швейцарский банк проиграл более чем 20-летний спор о потерянных активах ГДР

Швейцарский банк Julius Bär проиграл более чем 20-летний спор по поводу потерянных активов ГДР.

Об этом сообщает dpa.

Федеральный верховный суд Швейцарии отменил прошлогоднее решение Верховного суда кантона Цюрих и вынес решение в пользу Федерального агентства BvS, разыскивающего пропавшие средства.

По версии немецкой стороны, с падением Берлинской стены крупные компании, работавшие с руководством ГДР, вывели за границу бюджетные средства через иностранные банки, в том числе Cantrade, чтобы они не достались новой власти.

Банк Julius Bär в 2005 году в ходе покупки банка Cantrade обнаружил пропажу 135 миллионов евро, якобы принадлежавших ГДР.

Деньги, вероятно, были сняты со счетов и все следы исчезли. Чтобы вернуть активы в ФРГ, BvS подало иск к Julius Bär с требованием уплатить более 100 млн франков (88 млн евро) вместе с начисленными с 1994 года процентами.

Однако до сих пор неясно, будут ли возвращены утерянные средства. Julius Bär не желает брать на себя финансовую ответственность за огрехи, совершенные банком Cantrade более 20 лет назад.