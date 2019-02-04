В Минюсте назвали количество оштрафованных неплательщиков алиментов

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В результате принятия законопроектов “Чужих детей не бывает” к более 130 тысяч неплательщиков алиментов были применены ограничения.
Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
По ее словам, согласно принятым законам, для неплательщиков алиментов был введен ряд ограничений.
“Благодаря этим законам, которыми были введены следующие ограничения: запрет управления транспортным средством и запрет пересечения границы неплательщикам алиментов, на сегодняшний день мы имеем более чем 130 тысяч неплательщиков алиментов, к которым применены данные запреты. Экономические штрафные санкции от 20 до 50% суммы долга. И 62 тысячи постановлений о наложении экономических санкций. Это только штрафы, я не говорю об алиментах. 124 неплательщика алиментов были направлены на общественно-полезные работы. Еще конфискация и реализация активов – ограничение свободы сроком до 2 лет”, – рассказала Сукманова.
Напомним, Сукманова заявила, что в результате принятия законов из пакета “Чужих детей не бывает” неплательщики алиментов выплатили 4,6 млдр гривен украинским детям.
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