Межбанк: доллар к 26,84/26,86 упал на доминировании продаж и нехватке гривны

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,95/26,98 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о сохранении нисходящего тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки пролонгации сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 39 968,2 млн грн к отметке 38 776,2 млн грн.
Эта динамика подтверждает ожидания продолжения «ползучего» снижения курса безналичного «американца» на межбанке. Если, разумеется, регулятор не станет чрезмерно поддерживать доллар.
Судя по всему, эта динамика на рынке гривневой ликвидности катализировала процесс отката на рынке безналичного «американца», который выйдя около 10.04 в реальную сферу, продемонстрировал падение котировок доллара до 26,83/26,86 UAH/USD.
Однако, спустя 30 минут, на 10.35 Киева, словно не поверив в «надежность» отката, безналичная пара доллар-гривна отскочила к 26,85/26,88 UAH/USD. Мы не исключаем, что к этому причастен регулятор, аккурат в это время сутками ранее появившийся на межбанке, унося оттуда $20,0 млн в свои закрома.
Около 11.00 котировки доллара, возобновив «ползучее» снижение, оказались на отметке 26,84/26,86 UAH/USD. «Хотелось бы увидеть регулятора», – намекнул на сохранение нисходящего тренда наш консультант.
К 11.13 снижение СКВ на межбанке замедлилось – котировки безналичного доллара удерживались на уровне 26,84/26,86 UAH/USD. «Гривны маловато», – констатировал наш консультант.
Дополуденная «ползучая» коррекция долларовых цен на валютном межбанке, котораю была вызвана доминированием продаж СКВ, сопровождалась признаками дефицита на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 16,00/17,50% к отметке 16,50/18,00% годовых.
Эта динамика показателя пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, свидетельствовавшем о нехватке гривны.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,95 / 26,98
евро – 30,57 / 30,60
российский рубль – 0,4086 / 0,4093
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1325 / 1,1326
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