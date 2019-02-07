НБУ: Приватбанк остается основным кредитором населения (инфографика)

По итогам 2018 года портфель кредитов физлицам существеннее всего вырос в Приватбанке – на 8,1 млрд грн (+26%).

Кроме того, активно наращивали розничный портфель Альфа-Банк (+3,7 млрд грн, или +43%), ПУМБ (+2,7 млрд грн, или +47%), Универсал Банк (+1,7 млрд грн, или +83%), Ощадбанк (+1,6 млрд грн, или +41%), ОТП Банк (+1,2 млрд грн, или +25%), Укргазбанк (+1 млрд грн, или + 61%).

Среди ТОП-20 банков-кредиторов населения соответствующий портфель сократился лишь в Укрсоцбанке (-2 млрд грн, или -28%).

Официальный курс НБУ на 01.01.2019 был 27,688 грн/долл, на 01.01.2018 – 28,067 грн/долл.

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