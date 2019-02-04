НАБУ обыскивает "Аграрный фонд" из-за растраты более 240 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в “Аграрном фонде” в рамках уголовного производства по растрате служащими предприятия более 240 миллионов гривен при закупке удобрений в 2017-2018 годах.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

“Детективы НАБУ в течение 7-8 февраля осуществляют обыски в ПАО “Аграрный фонд”. Следственное действие санкционировано и происходит в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты должностными лицами ПАО “Аграрный фонд” более 240 млн грн средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах”, – сообщили в НАБУ.

Указано, что Нацагентство требовало от “Аграрного фонда” предоставить временный доступ к документам, необходимым для расследования. Однако сотрудники организации отказались предоставлять соответствующие бумаги. В связи с этим НАБУ начало обыски.

“При этом представители ПАО сознательно затягивают завершение следственного действия. Сейчас из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: вход в здания до завершения следственного действия им запрещен, о чем руководство ОАО неоднократно сообщали заранее. Тем не менее, сотрудников об этом не предупредили и сейчас люди ожидают на морозе”, – добавили в Нацбюро.