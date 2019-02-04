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В Украине выросло число домовых счетчиков тепла

В Украине выросло число домовых счетчиков тепла

Число домовых счетчиков тепла в Украине увеличилось в несколько раз за последние четыре года.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

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“Уже есть 77%, а в некоторых городах и 100% установленных домовых счетчиков на тепло, в 2014 году их было всего 20%”, – сказал он в эфире одной из радиостанций.

По словам Зубко, 33 тысячи домов создали объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

“Но ключевой инструмент, который позволит энергомодернизировать жилой сектор страны, – это Фонд энергоэффективности, который полноценно заработает уже в этом году”, – отметил глава Минрегиона. Зубко добавил, что Фонд будет поддерживать ОСМД и финансово, и технически.

По материалам Минрегионбуд
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