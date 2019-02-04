В этом году в Украине должно появиться еще полсотни е-услуг

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Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины планирует на 2019 год ввести 50 новых публичных услуг в е-формате.
Об этом сообщила пресс-служба Госагентства.
“В планах Агентства на 2019 год ввести 50 новых публичных услуг в е-формате. И главное не количество, а качество этих услуг. В этом году Агентство меняет саму философию запуска электронных услуг. Отныне мы будем оптимизировать электронные услуги, учитывая жизненные ситуации. На практике это будет означать еще большее удобство для граждан, поскольку по одному онлайн-заявлению украинцы смогут получить все сопутствующие админуслуги, связанные с этим жизненным событием”, – отметили в Госагентстве.
При этом в ведомстве уточнили, что запуск новой электронной услуги – это довольно сложный и длительный процесс, поскольку предполагает не просто автоматизирование действующего порядка в предоставлении услуги, но и максимальное упрощение процедуры предоставления услуги: минимизировать требования к гражданам, исключить любые злоупотребления со стороны чиновников и многое другое.
Так, сначала проводится определенный аудит процесса предоставления услуги, в ходе которого изыскиваются возможности для его оптимизации, и только после этого готовятся соответствующие изменения в законодательство. Именно законотворческий процесс отнимает львиную долю времени, технологическая же разработка е-услуги – это лишь треть всей работы. Ориентировочно весь процесс запуска услуги состоит из 40 различных этапов.
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