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Нацбанк ввел механизм обратной продажи валюты

Нацбанк ввел механизм обратной продажи валюты

С сегодняшнего дня, 7 февраля, НБУ может проводить валютные интервенции на условиях своп, то есть с обязательством обратной продажи валют как в формате “гривна/иностранная валюта”, так и в формате “иностранная валюта/иностранная валюта”.

Об этом говорится на сайте регулятора.

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Валютные интервенции на условиях своп в формате “гривна/иностранная валюта” могут проводиться в любой из существующих форм валютных интервенций, а именно: в форме валютного аукциона, по единому курсу или по лучшему курсу. В то же время интервенции на условиях своп в формате “иностранная валюта/иностранная валюта” будут проводиться только в форме по единому курсу.

“Такие интервенции на условиях своп, по оценкам Национального банка, будут способствовать сглаживанию колебаний на валютном рынке, которые могут быть следствием временных диспропорций в структуре валютной ликвидности банков”, – сообщают в НБУ.

Национальный банк при необходимости будет использовать этот инструмент для сглаживания как актуальных, так и потенциальных колебаний на валютном рынке. До сих пор Национальный банк использовал операции своп только в целях регулирования ликвидности банковской системы – такие операции проводились только путем покупки Национальным банком валюты у банков.

По материалам Finance.UA
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