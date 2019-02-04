Microsoft объявила о своей крупнейшей инвестиции в партнерском бизнесе

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Microsoft объявила, как утверждает компания, о самой большой инвестиции в своем партнерском бизнесе. Было создано совместное предприятие (СП) с поставщиком аутсорсинговых и консалтинговых услуг Accenture.
Новая компания под названием Accenture Microsoft Business Group дополнит возможности другого СП Accenture и Microsof – Avanade.
Согласно пресс-релизу, новое совместное предприятие Accenture и Microsoft направлено на реализацию “крупных, стратегических бизнес-инициатив” для корпоративных клиентов по всему миру.
Компания будет помогать заказчикам переходить на облачные сервисы Microsoft Azure и эффективно использовать возможности данных и искусственного интеллекта, оптимизировать бизнес-процессы Microsoft при помощи Microsoft Dynamics 365.
Кроме того, Accenture Microsoft Business Group будет продвигать Microsoft 365 для организации современной совместной работы.
Новая организация будет включать 10 тысяч специалистов из Accenture, сосредоточенных на цифровых бизнес-стратегиях для корпоративного сектора.
Одной из основных функций группы станет защита предприятий от технологических сбоев и предоставление им партнера, который может курировать их цифровую трансформацию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Нафтогазе" утверждают, что цена газа для населения на 20% ниже рыночнойВчера, 09:30 - 839 14
Энергопотребление в Украине более чем в два раза выше, чем в Европе - ЗубкоВчера, 17:20 - 539 12
Состояния трех самых богатых украинцев превышают 6% ВВП страны - Всемирный банкВчера, 10:00 - 3090 12
В правительстве предупредили работодателей о риске потерять бизнесВчера, 16:30 - 1523 6
В правительстве верят, что зарплата может достигнуть докризисного уровня в год выборовВчера, 15:15 - 854 6
Закон «О валюте»: что меняется для населения (инфографика)Вчера, 08:00 - 4163 3
ПриватБанк запускает обмен валют в терминалах самообслуживания и Приват24Вчера, 12:00 - 3093 2
Состояния трех самых богатых украинцев превышают 6% ВВП страны - Всемирный банкВчера, 10:00 - 3090 12
Растаможенные иномарки с пробегом охватили более 90% первичного рынка легковых автоВчера, 12:45 - 2303 5
Tesla снизила стоимость всех трех версий электромобиля Model 3Вчера, 11:45 - 2076
Медики создали таблетку с реактивным двигателемВчера, 17:10 - 173
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1314 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1935 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2608
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2317