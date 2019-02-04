Microsoft объявила о своей крупнейшей инвестиции в партнерском бизнесе

Microsoft объявила, как утверждает компания, о самой большой инвестиции в своем партнерском бизнесе. Было создано совместное предприятие (СП) с поставщиком аутсорсинговых и консалтинговых услуг Accenture.

Новая компания под названием Accenture Microsoft Business Group дополнит возможности другого СП Accenture и Microsof – Avanade.

Согласно пресс-релизу, новое совместное предприятие Accenture и Microsoft направлено на реализацию “крупных, стратегических бизнес-инициатив” для корпоративных клиентов по всему миру.

Компания будет помогать заказчикам переходить на облачные сервисы Microsoft Azure и эффективно использовать возможности данных и искусственного интеллекта, оптимизировать бизнес-процессы Microsoft при помощи Microsoft Dynamics 365.

Кроме того, Accenture Microsoft Business Group будет продвигать Microsoft 365 для организации современной совместной работы.

Новая организация будет включать 10 тысяч специалистов из Accenture, сосредоточенных на цифровых бизнес-стратегиях для корпоративного сектора.

Одной из основных функций группы станет защита предприятий от технологических сбоев и предоставление им партнера, который может курировать их цифровую трансформацию.