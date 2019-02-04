В Firefox 67 будет защита от майнинга и система контроля сканеров отпечатков пальцев

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В Firefox 66 появится не только отключение автоматического запуска видеороликов, но и отключение расширений в приватном режиме.
В следующей сборке планируется добавить функцию блокировки скриптов для майнинга криптовалют на сайтах, а также систему контроля сканеров отпечатков пальцев.
И если с первым пунктом всё понятно – криптомайнинг нагружает процессор, увеличивает расход энергии, снижая автономность ноутбука, то второй нуждается в пояснении.
Бизнес-ноутбуки давно уже оснащены сканерами отпечатков пальцев. На обычных лэптопах они появились недавно, примерно в одно время со смартфонами. Как оказалось, удобная возможность использовать отпечаток вместо пароля может потенциально быть опасной. Ведь для идентификации устройства сайты собирают довольно много данных: размер и разрешение экрана, язык интерфейса, подключаемые модули браузера и установленные шрифты.
Всё это позволяет потенциально использовать отпечатки пальцев для полной или частичной идентификации отдельных пользователей или устройств. Это работает даже при невозможности прочитать cookie-файлы, при сокрытии клиентского IP-адреса и даже использовании другого браузера. Некоторые эксперты по компьютерной безопасности считают, что простота привязки всех данных к отпечатку с лихвой «компенсируется» низким уровнем безопасности этой технологии.
Mozilla выпустит обновление Firefox 67 уже 14 мая.
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