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Пенсионерка незаконно получила субсидии на 20 тыс. гривен

Пенсионерка незаконно получила субсидии на 20 тыс. гривен

На Тернопольщине правоохранители начали уголовное производство по факту мошенничества в отношении пенсионерки. Женщина внесла ложные сведения в декларацию о доходах, в результате незаконно получила более 20 тысяч гривен субсидии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 67-летняя пенсионерка скрыла сведения о приобретении квартиры стоимостью более 50 тысяч гривен. Отмечается, что жилье она купила в Ивано-Франковске.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицированы ч. 1 ст.190 (мошенничество – ред.) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

По материалам УНН
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