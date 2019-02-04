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Новый флагман LG будет поддерживать технологию распознавания лиц

Новый флагман LG будет поддерживать технологию распознавания лиц

Корейская компания LG подтверждает, что у G8 ThinQ будет 3D фронтальная камера для разблокировки по лицу.

Гаджет получит фронтальную 3D ToF камеру, разработанную совместно с немецкой компанией Infineon Technologies, пишет The Verge.

3D ToF камера в модели LG G8 ThinQ измеряет глубину на основе времени, необходимого инфракрасному излучению для достижения объекта и возвращения к датчику камеры. А это не только увеличивает точность вычислений, но и снижает нагрузку на процессор, уменьшая энергопотребление при съемке.

LG не говорит много о том, как новый сенсор будет использоваться в программном обеспечении G8, но обещает обеспечить “новый уровень возможностей фронтальной камеры в смартфоне”.

Добавим, ToF в основных камерах может использоваться для приложений дополненной реальности, а также помогать системе автоматической фокусировки.

Компания LG официально представит G8 ThinQ на Mobile World Congress в Барселоне в конце этого месяца. Помимо датчика ToF, по разным слухам, новинка получит бесконтактный интерфейс управления жестами.

По материалам НВ
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