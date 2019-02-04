АМКУ будет делать скидки на штрафы

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Верховная Рада приняла закон №6746, который позволяет применять антимонопольщикам упрощенную процедуру урегулирования по делам об антиконкурентных действиях.
Также документ позволяет нарушителям не платить штрафы или снижать их размер за информирование регулятора, если участники рынка заметили признаки монополии.
Суть в том, что участник, например, картельного сговора, добровольно сообщивший о своем участии в нем, будет полностью освобожден от ответственности. А для остальных АМКУ сможет делать дисконты на 50%, 30% и 20%. Применять их станут в порядке очередности: компания, которая признается в нарушении первой, сможет получить максимальную скидку.
“Процедура урегулирования спора позволяет Антимонопольному комитету быстрее завершить рассмотрение дела, а затем высвободить свои рабочие ресурсы на другие дела.., а ответчик, в свою очередь, получит фиксированное в законе смягчение ответственности в виде уменьшения размера штрафа”, – пояснила при представлении документа один из его авторов Виктория Пташник.
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