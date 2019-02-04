Япония анонсировала разработку истребителя нового поколения

Министерство обороны Японии заявило о начале реализации программы создания истребителя нового поколения F-3, который к 2030-м годам заменит устаревший Mitsubishi F-2.

Об этом в Минобороны Японии заявили специализированному британскому изданию Jane’s.

Ожидается, что F-3 к 2030-м годам заменит устаревший Mitsubishi F-2.

Оборонное ведомство не исключило сотрудничества с иностранными подрядчиками, такими как BAE Systems, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman.

В рамках разработки истребителя Министерство обороны утвердило пять приоритетов: превосходство в воздухе; потенциал для расширения возможностей за счет использования технологий следующего поколения; возможность модификации и обновления платформы; обязательное участие японской промышленности; доступная цена.

Предполагается, что разработка истребителя займет около 15 лет.