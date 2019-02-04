Япония анонсировала разработку истребителя нового поколения

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министерство обороны Японии заявило о начале реализации программы создания истребителя нового поколения F-3, который к 2030-м годам заменит устаревший Mitsubishi F-2.
Об этом в Минобороны Японии заявили специализированному британскому изданию Jane’s.
Ожидается, что F-3 к 2030-м годам заменит устаревший Mitsubishi F-2.
Оборонное ведомство не исключило сотрудничества с иностранными подрядчиками, такими как BAE Systems, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman.
В рамках разработки истребителя Министерство обороны утвердило пять приоритетов: превосходство в воздухе; потенциал для расширения возможностей за счет использования технологий следующего поколения; возможность модификации и обновления платформы; обязательное участие японской промышленности; доступная цена.
Предполагается, что разработка истребителя займет около 15 лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Нафтогазе" утверждают, что цена газа для населения на 20% ниже рыночнойВчера, 09:30 - 817 14
Энергопотребление в Украине более чем в два раза выше, чем в Европе - ЗубкоВчера, 17:20 - 497 12
Состояния трех самых богатых украинцев превышают 6% ВВП страны - Всемирный банкВчера, 10:00 - 3028 12
В правительстве верят, что зарплата может достигнуть докризисного уровня в год выборовВчера, 15:15 - 824 6
Пенсионерка незаконно получила субсидии на 20 тыс. гривенВчера, 18:30 - 825 5
Закон «О валюте»: что меняется для населения (инфографика)Вчера, 08:00 - 4098 3
Состояния трех самых богатых украинцев превышают 6% ВВП страны - Всемирный банкВчера, 10:00 - 3028 12
ПриватБанк запускает обмен валют в терминалах самообслуживания и Приват24Вчера, 12:00 - 3013 2
Растаможенные иномарки с пробегом охватили более 90% первичного рынка легковых автоВчера, 12:45 - 2206 5
Tesla снизила стоимость всех трех версий электромобиля Model 3Вчера, 11:45 - 2035
Медики создали таблетку с реактивным двигателемВчера, 17:10 - 162
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1311 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1932 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2604
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2314