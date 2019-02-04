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В правительстве предупредили работодателей о риске потерять бизнес

В правительстве предупредили работодателей о риске потерять бизнес

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что работодатели, которые не платят своим работникам конкурентную на международном рынке труда зарплату, рискуют потерять бизнес.

Об этом передает пресс-служба Розенко.

“Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем в совершенно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией и другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украины”, – отметил Розенко.

Вице-премьер призвал работодателей беречь своих работников.

“Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда, вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет за неконкурентную на международном рынке заработную плату давать качественную продукцию”, – подчеркнул он.

По материалам УНН
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