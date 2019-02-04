Суд обязал вернуть "вертолетную площадку Януковича" старому владельцу

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Голосеевский районный суд Киева 6 февраля постановил вернуть компании “Амадеус Ко” вертолетную площадку бывшего Президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
При этом меру обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил.
Не соглашаясь с принятыми решениями, столичная прокуратура готовит новое ходатайство в суд об аресте этого имущества и передаче его в управление Национального агентства по управлению коррупционными активами (АРМА).
Это уже второе судебное решение, касающееся вертолетной площадки, за последнее время.
24 января Хозяйственный суд Киева запретил выполнять договор по управлению активами арестованного концертно-выставочного центра “Парковый” (так называемая “вертолетная площадка Януковича”). Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску ООО “Амадеус Ко”, владельца “вертолетной площадки”.
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