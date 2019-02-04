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Должник-рекордсмен по алиментам заплатил за год 1,6 млн грн

Должник-рекордсмен по алиментам заплатил за год 1,6 млн грн

В течение 2018 года один из должников по алиментам заплатил 1,6 млн грн двумя платежами в счет долга.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

“4,6 млрд грн алиментов взысканы государственными исполнителями в течение 2018 года. 1 млн 634 тысячи грн были выплачены двумя платежами одним плательщиком алиментов в течение 2018 в г. Киев”, – сообщили в пресс-службе.

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По данным министерства, в настоящее время 489 тысяч исполнительных производств по должников по алиментам находится на исполнении в органах государственной исполнительной службы.

При этом в министерстве добавили, что алименты могут выплачиваться и в добровольном порядке без привлечения органов принудительного исполнения решений, поэтому статистика по таким плательщикам не учитывается.

По материалам УНН
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