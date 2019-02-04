В январе плательщикам возместили рекордные 20 млрд грн НДС

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В январе 2019 года Государственная фискальная служба Украины возместила плательщикам рекордную сумму налога на добавленную стоимость – 19,7 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении ГФС.
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По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 64%, или на 7,7 млрд грн. В январе 2018 года плательщикам было возмещено 12 млрд грн. Всего за 2018 год плательщикам возмещено 131,7 млрд грн.
Сумма возмещенного НДС на счета плательщиков в январе 2019 года на 8,7 млрд грн, или в 1,8 раза больше среднемесячного возмещения в 2018 году. Сумма среднемесячного возмещения НДС в прошлом году составила 11 млрд грн.
Также существенно выросли задекларированные суммы НДС к уплате. Так, в январе 2019 года (декларации за декабрь 2018 года) задекларировано 22,9 млрд грн НДС к уплате. Это на 1,6 млрд грн, или на 7,5% больше соответствующего показателя января 2018 года.
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