Межбанк: доллар к 26,94/26,96 упал на доминировании продаж СКВ и нехватке гривны

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,98/27,01 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки заметного сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 455,3 млн грн к отметке 39 968,2 млн грн.
Судя по всему, эта динамика обескуражила участников торгов безналичным «американцем», которые, выйдя около 10.02 в реальную сферу, ограничились расширением спреда котировок доллара до 26,97/27,02 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 10.15 Киева.
Однако, спустя 2 минуты, словно поверив в «надежность» проблем с гривневой ликвидностью, безналичная пара доллар-гривна откатилась к 26,96/26,98 UAH/USD.
Около 10.41 котировки доллара, подтверждая ожидания о пролонгации нисходящего тренда более низким, чем накануне, темпом, просели к 26,94/26,96 UAH/USD.
К 11.10 из-за доминирования продаж СКВ на межбанке котировки безналичного доллара удерживались на уровне 26,94/26,96 UAH/USD. «Продавцов на моменте на рынке больше, хотя медвежьего энтузиазма поубавилось», – констатировал наш консультант.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,98 / 27,01
евро – 30,71 / 30,74
российский рубль – 0,4097 / 0,4107
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1346 / 1,1348
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