В Минэнерго рассказали о рисках отмены "ночного" тарифа на электричество для предприятий

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Отмена дифференцированных тарифов для предприятий будет иметь плохое влияние на балансировку Объединенной энергосистемы.
Об этом сказала генеральный директор директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец.
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“Суточный график потребления электроэнергии Объединенной энергосистемой имеет существенную неравномерность, что усиливается вследствие роста доли потребления населения, профиль которого характеризуется ночным минимумом и вечерним максимумом нагрузки”, – сказала Буславец.
По ее словам, балансировкой системы занимались потребители-регуляторы, которые использовали двухзонный и трехзонный дифференцированный тариф.
“После отмены дифференцированного тарифа поставщики по свободным ценам не предложили таким предприятиям выгодных тарифных планов, которые бы стимулировали их регулировать свое потребление в соответствии с профилем нагрузки. Это произошло вследствие невозможности рассчитать оптовую рыночную цену в январе. В течение месяца все работали, ориентируясь на единую прогнозную ОРЦ”, – рассказала Буславец.
Она выразила мнение, что такая ситуация может иметь негативные последствия для балансировки работы Объединенной энергосистемы.
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