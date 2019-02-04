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В Минэнерго рассказали о рисках отмены "ночного" тарифа на электричество для предприятий

В Минэнерго рассказали о рисках отмены "ночного" тарифа на электричество для предприятий

Отмена дифференцированных тарифов для предприятий будет иметь плохое влияние на балансировку Объединенной энергосистемы.

Об этом сказала генеральный директор директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец.

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“Суточный график потребления электроэнергии Объединенной энергосистемой имеет существенную неравномерность, что усиливается вследствие роста доли потребления населения, профиль которого характеризуется ночным минимумом и вечерним максимумом нагрузки”, – сказала Буславец.

По ее словам, балансировкой системы занимались потребители-регуляторы, которые использовали двухзонный и трехзонный дифференцированный тариф.

“После отмены дифференцированного тарифа поставщики по свободным ценам не предложили таким предприятиям выгодных тарифных планов, которые бы стимулировали их регулировать свое потребление в соответствии с профилем нагрузки. Это произошло вследствие невозможности рассчитать оптовую рыночную цену в январе. В течение месяца все работали, ориентируясь на единую прогнозную ОРЦ”, – рассказала Буславец.

Она выразила мнение, что такая ситуация может иметь негативные последствия для балансировки работы Объединенной энергосистемы.

По материалам УКРИНФОРМ
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