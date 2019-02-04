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Вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земли

Вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земли

В Украине в четверг, 7 февраля, вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Документ 6 февраля был опубликован в официальном парламентском издании Голос Украины.

Законом продлено действие моратория на куплю-продажу и отчуждение другими способами земельных участков сельскохозяйственного назначения и на внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ “до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года”.

Соответствующие изменения внесены в пункты 14 и 15 раздела Х Переходные положения Земельного кодекса Украины.

Законом поручается Кабинету Министров Украины до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

По материалам Корреспондент.net
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