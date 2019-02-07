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Застройщики все чаще фиксируют стоимость жилья в гривне - эксперт

Застройщики все чаще фиксируют стоимость жилья в гривне - эксперт

Одной из самых главных тенденций на рынке недвижимости в прошлом году стало закрепление цен на жилье в гривне.

Об этом сообщает аналитическое консалтинговое агентство SV Development.

По данным Национального банка, цены на столичную недвижимость в 2018 году выросли на 6,9% в гривне. При этом в евро цена выросла всего на 0,8%.

“Даже в премиум-сегменте мы наблюдаем переход части контрактов в абсолютную фиксацию гривной”, – заявила эксперт Ярослава Чапко.

В публикации говорится, что рост цен на жилье происходил в основном за счет подорожания строительства в среднем на 23%.

Напомним, что, согласно подсчетам Минрегиона, себестоимость строительства одного квадратного метра в Киеве в прошлом году была самой высокой в Украине и составляла почти 14 тыс. грн.

По материалам УНН
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