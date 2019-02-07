Водоканалы и теплокоммунэнерго задолжали за электричество в январе более 300 миллионов

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Водоканалы и предприятия теплокоммунэнерго задолжали в январе ГП “Укринтерэнерго” – поставщику “последней надежды” – 311 млн грн за электроэнергию.
Об этом сказала генеральный директор директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец.
“Проблемная категория потребителей, которые находятся на снабжении последней надежды, – это теплокоммунэнерго и водоканалы. Это связано с задержкой выплаты субсидий, которые эти предприятия должны получать и за эти средства платить за электрическую энергию”, – сказала Буславец.
По ее словам, водоканалы задолжали уже 235 млн грн, теплокоммунэнерго – 76 млн грн.
На сегодня 48 водоканалов и 27 предприятий теплокоммунэнерго являются клиентами поставщика последней надежды.
Как известно, потребитель автоматически становится клиентом поставщика “последней надежды” на ближайшие три месяца максимум, если он не заключил договор с поставщиком. Цена электроэнергии от такого поставщика в среднем на 30% выше рыночной и имеет три составляющих: оптовая рыночная цена, тариф оператора распределения (облэнерго) или передачи (НЭК “Укрэнерго”) и непосредственно тариф поставщика.
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