У кого будут забирать субсидию

У украинцев могут забрать субсидию за долги по коммуналке за 30 дней. Раньше срок был больше – 2 месяца.

Соответствующие изменения Кабмин принял 6 февраля на заседании правительства. Правда, субсидию не заберут, если сумма задолженности не превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан – 340 грн.

Помощи не лишат, если долг образовался из-за задержки с выплатой монетизированных субсидий.

В прошлом году долги за коммунальные услуги выросли на 23 млрд грн – до 55,6 млрд грн, свидетельствуют данные Госстата. Из этой суммы задолженность потребителей составляет более 26 млрд грн. Это свидетельствует о том, что нынешние тарифы не соответствуют уровню доходов украинцев. Для некоторых они непосильны.

“При росте тарифов на 23,5%, а также взятых обязательств перед МВФ повысить их еще на 20% с 1 мая 2019 года, бюджет на субсидии уменьшили на 22,5%. Учитывая долг по субсидиям на конец 2018-го – 6,87 миллиарда гривен, украинцы фактически могут рассчитывать на общий объем финансирования субсидий в 48,13 миллиарда гривен. Этого критически мало”, – говорит аналитик Тарас Галайда.

По его словам, украинская власть обязалась перед МВФ сократить бюджет субсидий на 2019 год. Это, например, делают путем сокращения социальных норм для расчета субсидий на ЖКУ в среднем на 11%. Речь идет о сокращении объема потребления газа с 4,5 куб. м до 4 куб. м, нормы централизованного отопления с 1 мая 2019-го.