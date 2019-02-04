В "Нафтогазе" утверждают, что цена газа для населения на 20% ниже рыночной

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Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” поставляет газ для нужд населения по цене на 20% ниже стоимости топлива, которое компания закупила на февраль.
Об этом журналистам сообщил директор интегрированного газового бизнеса “Нафтогаза” Андрей Фаворов.
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“В середине января мы проводили тендер на закупку газа из Европы на февраль. Было 17 участников – всем известные крупнейшие энергетические компании. Победила компания, которая в эквиваленте предложила цену 10,65 грн за куб. м… При этом цена, по которой мы обязаны продавать, составляет 8,5 грн”, – сказал он.
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