На Запорожье закупили новые автобусы для школьников

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Директора школ Запорожской области получили новые школьные автобусы.
Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.
6 февраля перед зданием ОГА директорам школ торжественно вручили ключи от шести новых комфортабельных школьных автобусов марки “Эталон”, каждый из которых рассчитан на 31 посадочное место.
На их покупку было потрачено 10 млн. 692 тыс. грн. Машины получили три района Запорожской области и три областные территориальные общины. Всего за два года было куплено 53 автобуса для перевозки детей, проживающих в сельской местности.
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