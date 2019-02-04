Клиенты Укринтерэнерго рассчитываются за электричество только на 21% - Минэнерго

Клиенты поставщика последней надежды – ГП “Укринтерэнерго” – рассчитываются с предприятием только на 21%.

Об этом сказала генеральный директор директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец.

“Наблюдается дальнейшая тенденция наращивания долгов за электроэнергию. Общий уровень оплаты поставщику последней надежды составляет 21%”, – отметила Буславец.

По ее мнению, после начала работы розничного рынка потребители рынка электрической энергии не почувствовали позитивных изменений для себя.

“Почему это произошло? Подготовительный период прошел в очень сжатые сроки. Как следствие, ценовые показатели были утверждены регулятором в такие сроки, которые не позволяли своевременно проводить тендерные процедуры на закупку электрической энергии потребителям, которые подпадали под закон о госзакупках. Это привело к тому, что к поставщику последней надежды попали Укргаздобыча, Укрнафта и другие”, – сказала Буславец.

Также к поставщику последней надежды попали учреждения, имеющие право на поставку поставщиком универсальных услуг.