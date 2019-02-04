Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 99 0

Клиенты Укринтерэнерго рассчитываются за электричество только на 21% - Минэнерго

Клиенты Укринтерэнерго рассчитываются за электричество только на 21% - Минэнерго

Клиенты поставщика последней надежды – ГП “Укринтерэнерго” – рассчитываются с предприятием только на 21%.

Об этом сказала генеральный директор директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец.

“Наблюдается дальнейшая тенденция наращивания долгов за электроэнергию. Общий уровень оплаты поставщику последней надежды составляет 21%”, – отметила Буславец.

По ее мнению, после начала работы розничного рынка потребители рынка электрической энергии не почувствовали позитивных изменений для себя.

“Почему это произошло? Подготовительный период прошел в очень сжатые сроки. Как следствие, ценовые показатели были утверждены регулятором в такие сроки, которые не позволяли своевременно проводить тендерные процедуры на закупку электрической энергии потребителям, которые подпадали под закон о госзакупках. Это привело к тому, что к поставщику последней надежды попали Укргаздобыча, Укрнафта и другие”, – сказала Буславец.

Также к поставщику последней надежды попали учреждения, имеющие право на поставку поставщиком универсальных услуг.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина