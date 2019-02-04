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Эстония хочет ввести пошлины на российскую электроэнергию

Эстония хочет ввести пошлины на российскую электроэнергию

Эстония может установить пошлины на российское электричество из-за вытеснения с рынка продукции Eesti Energia. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Компания Eesti Energia призывает страны Балтии также установить пошлины на импорт российского электричества.

Сообщается, что российское и белорусское электричество поступает на рынок Nord Pool в основном через Финляндию и Литву. В прошлом году Россия и Беларусь экспортировали в регион биржи Nord Pool через Литву и Финляндию более 13,3 тераватт-часов, что в полтора раза превышает общее потребление электричества в Эстонии в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, объем российского электричества на рынке Северных и Балтийских стран вырос почти на 50%.

“В связи с выборами в Латвии переговоры о применении подобного решения остановились в прошлом году. Мы надеемся продолжить их в текущем году”, – сказал руководитель отдела энергетики Минэкономики Тимо Татар.

По материалам РБК-Украина
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