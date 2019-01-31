Межбанк: доллар к 26,94/26,97 уронили продажи СКВ ради гривны для расчета за купленные 05-го ОВГЗ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,15 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 46 085,9 млн грн к отметке 48 455,3 млн грн.

Эта динамика, на первый взгляд, способствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала. Хотя с учетом пролонгации расчетов за приобретенные накануне ОВГЗ на среду, предполагает продажи доллара, чтоб выручить «расчетную» гривню.

Впрочем, если нисходящий тренд на межбанке в паре доллар-гривна и сохранится, откат будет лишен энтузиазма – как оказалось, аукцион Минфина принес более скромные результаты, чем предыдущее мероприятие, пополнив Казну суммой 6,4 млрд грн.

Выйдя около 10.03 в реальную сферу, котировки безналичного «американца» упали к 27,01/27,05 UAH/USD, подтверждая пролонгацию продаж СКВ, чтоб выручить гривну и рассчитаться с Минфином.

Около 10.35 на межбанке доминировали «зеленые медведи» – курс доллара обвалился к 26,97/27,02 UAH/USD. «На рынке продолжаются продажи доллара, покупателей нет», – констатировал наш консультант.

Повторим изложенное в предыдущем обзоре наблюдение: с учетом известного факта (нерезиденты появляются на межбанке спозаранку), можно с высокой вероятностью ожидать очередного переноса сезона репатриации дивидендов «варягами» – они продолжают рассчитываться за гривневые ОВГЗ.

По состоянию на 10.50 Киева безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, упал к 26,95/26,98 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты резко понизились. «Ждем регулятор», – был кратким наш консультант.

Около 11.05 на межбанке появился регулятор, выкупив с платформы Matching до $36,0 млн. долларовой ликвидности, но рынку, который консолидировал пару доллар-гривна на уровне 26,94/26,97 UAH/USD по состоянию на 11.11, это помогло мало.

Аппетит приходит во время еды – это наблюдение подтвердил регулятор, снова появившись на межбанке и выкупив толику доллара по 26,93 UAH/USD. Как и прежде, это не остановило доллар от снижения – к 11.48 его курс откатился до 26,93/26,95 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,12 / 27,15

евро – 30,95 / 30,98

российский рубль – 0,4133 / 0,4142

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1392 / 1,1393

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке