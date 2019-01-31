Закон о железнодорожном транспорте Рада может принять под конец года - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что Верховная Рада может до конца 2019 года принять законопроект о железнодорожном транспорте, который закладывает основы конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с представителями бизнеса в Американской торговой палате.

“Законопроект о железнодорожном транспорте может быть проголосован до конца этого года, как оно будет, никто прогнозировать не может … По железной дороге приоритет №1 – запуск частной тяги и продолжение формульного ценообразования на топливо”, – сказал Омелян.

По словам министра, законопроект предусматривает развитие “Укрзализныци” и обеспечение конкуренции в железнодорожных перевозках через параллельную работу частных компаний.

Он добавил, что пилотный проект с частными перевозчиками планируют реализовать в этом году на неприбыльных участках железной дороги.