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Firefox будет блокировать звук, который автоматически включается на сайтах

Firefox будет блокировать звук, который автоматически включается на сайтах

Браузер Mozilla Firefox будет блокировать весь звук, который можно услышать, заходя на сайт.

Об этом на портале Mozilla Hacks сообщил инженер браузера Крис Пирс.

“Начиная с выпуска Firefox 66 для стационарных компьютеров и Firefox для Android, Firefox будет автоматически блокировать звук (при посещении сайтов — ред.)”, – написал Пирс.

Он добавил, что звук можно будет услышать только после того, как пользователь сам нажмет на кнопку “Играть”.

При этом он отметил, что если пользователи хотят, чтобы при посещении конкретных сайтов, автоматически был звук, то они смогут изменить настройки в иконке, которая автоматически появится сверху возле названия сайта.

Как отметил инженер, новые изменения в работе браузера начнут действовать с 19 марта этого года.

По материалам УКРИНФОРМ
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