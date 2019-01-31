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ГФС автоматизировала оформление документов для уплаты налогов

ГФС автоматизировала оформление документов для уплаты налогов

В Электронном кабинете для физических лиц реализовано автоматическое заполнение основных реквизитов платежного поручения на основании учетных данных плательщика, сведений о счетах для зачисления платежей в бюджеты.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Этот сервис предоставляет возможность налогоплательщикам:

  • сократить время при заполнении платежных документов;
  • минимизировать ошибки при заполнении;
  • уплатить налоги.

Как правильно провести платеж:

  • В меню Состояние расчетов с бюджетом частной части Электронного кабинета выбрать один из платежей и выбрать одну из платежных систем.
  • После перехода на сайт платежной системы плательщику указать сумму платежа и подтвердить операцию.

Оплата счетов плательщика производится с использованием платежной карты клиента банка, другие реквизиты заполняются автоматически.

По материалам Finance.UA
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