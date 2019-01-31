ГФС автоматизировала оформление документов для уплаты налогов

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В Электронном кабинете для физических лиц реализовано автоматическое заполнение основных реквизитов платежного поручения на основании учетных данных плательщика, сведений о счетах для зачисления платежей в бюджеты.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Этот сервис предоставляет возможность налогоплательщикам:
Как правильно провести платеж:
Оплата счетов плательщика производится с использованием платежной карты клиента банка, другие реквизиты заполняются автоматически.
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