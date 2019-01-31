Украина в этом году должна выплатить по кредитам 417 миллиардов гривен

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В текущем году на обслуживание и погашение долгов Украины в бюджете запланировали 417 миллиардов гривен. Министерство финансов выделило на погашение и обслуживание государственного долга 15 миллиардов долларов.
Из них, 238 миллиардов гривен пойдут на внутренний долг и около 179 миллиардов гривен – на внешний.
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Как рассказал заместитель министра финансов Василий Шкураков, график уплаты по долгам достаточно равномерный.
Этот долг мы постоянно рефинансируем с использованием, в том числе, краткосрочных инструментов, – пояснил Шкураков, добавив, что платежи по внешнему долгу, по словам замминистра, запланированы в объеме около 179 миллиардов гривен, или 6,1 миллиардов долларов по курсу НБУ. В том числе, в мае планируется погашение по евробондам на миллиард долларов, размещенным в 2014 году под гарантии правительства США.
Также намечено окончательное погашение в сентябре по бондам на 660 миллионов долларов, выпущенным в 2015 году.
Замминистра также отметил, что платежи в пользу МВФ в течение 2019 года ожидаются в общей сумме около 1,2 миллиардов долларов, в пользу других международных финансовых организаций – около 0,8 миллиардов долларов.
Наиболее существенные платежи по обслуживанию внешнего долга предусматриваются в марте и в сентябре – по 500 миллионов долларов по евробондам, выпущенным в результате реструктуризации в 2015 году.
Шкураков также сказал, что такие форс-мажоры, как решение суда Лондона о погашении в пользу России “кредита Януковича”, не предусматриваются, поскольку судебный процесс продолжается, и в этом году в НБУ не рассчитывает на его завершение.
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