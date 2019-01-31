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Tesla покупает производителя батарей для электромобилей

Tesla покупает производителя батарей для электромобилей

Американская компания Tesla Inc. достигла соглашения о покупке калифорнийского производителя аккумуляторов для электромобилей Maxwell Technologies.

Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе производителя батарей.

Предполагается, что компания Илона Маска выкупит все выпущенные акции Maxwell, стоимость которых Tesla оценила в $4,75 за каждую, что на 55% превышает их цену по итогам пятничных торгов на бирже. Таким образом, общая сумма сделки составит $218 млн. Стороны планируют закрыть ее во втором квартале 2019 года.

Как ожидается, приобретение этой компании позволит Tesla снизить затраты на производство аккумуляторов для своих электромобилей.

Кроме того, в Maxwell есть патент на технологию сухих электродов для батарей, которая способна увеличить их энергоемкость в ближайшей перспективе с 250 Втч/кг до 500 Втч/кг.

По материалам Корреспондент.net
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