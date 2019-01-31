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Закон о маркировке пищевых продуктов: какие штрафы предусмотрены

Закон о маркировке пищевых продуктов: какие штрафы предусмотрены

Президент подписал закон №8450 “Об информации для потребителей о пищевых продуктах”.

Этот документ приводит украинское законодательство в соответствие с положениями регламента Евросоюза о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

Что предусмотрено законопроектом

  • Потребителя будут информировать о содержании в продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость.
  • Потребитель будет получать информацию о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию. Так как это влияет на вкусовые качества продукта.

Какие штрафы предусмотрены

  • Штраф (для юрлиц) – в размере 15 минимальных заработных плат.
  • Штраф (для физлиц-предпринимателей) – в размере 10 минимальных заработных плат.

Если маркировка не соответствует законодательству, если это не создает угрозу для жизни, здоровья человека:

  • Штраф (для юрлиц) – 5 минимальных заработных плат.
  • Штраф (для физлиц-предпринимателей) – 3 минимальных заработных платы.

Если продукт вызвал аллергические реакции или непереносимость у потребителя (не предоставили соответвующую информацию):

  • Штраф (для юрлиц) – 30 минимальных заработных плат.
  • Штраф (для физлиц-предпринимателей) – 20 минимальных заработных плат.
По материалам Finance.UA
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