Закон о маркировке пищевых продуктов: какие штрафы предусмотрены

Президент подписал закон №8450 “Об информации для потребителей о пищевых продуктах”.

Этот документ приводит украинское законодательство в соответствие с положениями регламента Евросоюза о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

Что предусмотрено законопроектом

Потребителя будут информировать о содержании в продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость.

Потребитель будет получать информацию о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию. Так как это влияет на вкусовые качества продукта.

Какие штрафы предусмотрены

Штраф (для юрлиц) – в размере 15 минимальных заработных плат.

Штраф (для физлиц-предпринимателей) – в размере 10 минимальных заработных плат.

Если маркировка не соответствует законодательству, если это не создает угрозу для жизни, здоровья человека:

Штраф (для юрлиц) – 5 минимальных заработных плат.

Штраф (для физлиц-предпринимателей) – 3 минимальных заработных платы.

Если продукт вызвал аллергические реакции или непереносимость у потребителя (не предоставили соответвующую информацию):

Штраф (для юрлиц) – 30 минимальных заработных плат.