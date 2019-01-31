Закон о маркировке пищевых продуктов: какие штрафы предусмотрены

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Президент подписал закон №8450 “Об информации для потребителей о пищевых продуктах”.
Этот документ приводит украинское законодательство в соответствие с положениями регламента Евросоюза о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.
Что предусмотрено законопроектом
Какие штрафы предусмотрены
Если маркировка не соответствует законодательству, если это не создает угрозу для жизни, здоровья человека:
Если продукт вызвал аллергические реакции или непереносимость у потребителя (не предоставили соответвующую информацию):
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