В Нафтогазе объяснили, как стали крупнейшим налогоплательщиком

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НАК “Нафтогаз Украины” стал крупнейшим налогоплательщиком в Украине благодаря усилиям менеджмента.
Об этом в эфире радио “НВ” сказал глава дивизиона “Газ” НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Фаворов.
“Если вы спросите, что мы сделали, по итогам 2018 года НАК “Нафтогаз Украины” – крупнейший налогоплательщик Украины. И он заплатил 20% бюджета. 20% от одной компании”, – отметил Фаворов.
По его словам, “Нафтогаз” оплатил в бюджет сумму, сопоставимую с примерно 70% стоимости газа для населения.
“Цена за газ для населения была повышена до 8,5 грн за кубометр. По итогу 2018 года, 6 гривен из этих 8,5 грн ушло в бюджет”, – добавил представитель Нафтогаза.
Как сообщалось, НАК “Нафтогаз Украины” уплатил в бюджет за 2018 год 93,3 млрд грн налогов, что на 11,13 млрд грн, или на 13,5% больше, чем за 2017 год. Группа обеспечила 23,3% общих налоговых поступлений в сводный бюджет Украины.
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