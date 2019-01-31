Как не попасться на фейковых работодателей: инструкция для заробитчан

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В Украине появился сервис, с помощью которого можно проверить компанию, которая предлагает работу за границей и размещает вакансии. Называется портал YouControl, который работает на базе Eurabota.ua. Авторы сайта собрали досье из 22-х открытых источников на фирмы, которые занимаются международным рекрутингом. Но есть нюансы. Проверить можно будет только те кадровые агентства или отдельных работодателей, которые при регистрации добавили в профиль свой код ЕГРПОУ (уникальный код из Единого госреестра предприятий и организаций Украины).
«Если же они этого не сделали, эксперты Eurabota.ua рекомендуют соискателям трудоустройства за рубежом самостоятельно найти компанию или ФЛП в YouControl и убедиться в его надежности или наоборот», – отмечают в пресс-службе сервиса.
Как обезопасить себя при поиске работы за границей?
Однако эксперты скептически относятся к практической пользе подобных сервисов. Как рассказал UBR.ua президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, обезопасить себя может только сам человек. Специалист назвал главное условие того, как не попасть в лапы к мошенникам.
«У них на сайте (Eurabota.ua) есть вакансия в Голландии, на первой странице, и там указано, что могут трудоустроить по биометрии, польской или латвийской рабочей визе. Это полностью нелегально. В Голландии можно работать только по голландской рабочей визе. К сожалению, сейчас единственным условием того, что вас не обманут – является то, что за трудоустройство не надо платить. Услуги посредника должен оплачивать работодатель, который ищет себе работника. Все остальное – проверки через любые системы, наличие КВЭД или лицензии на предоставление услуг по трудоустройству за рубежом – только вносит дополнительный информационный шум. Главное: украинцы не должны платить за свое трудоустройство. Осознание этого факта сохранит время, деньги и здоровье наших сограждан. Проверять любую информацию о трудоустройстве за рубежом нужно постоянно. Как говорится: «Спасение утопающих – это дело самих утопающих», – объяснил Воскобойник.
Любовь Мельникова, Денис Вергун
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