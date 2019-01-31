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Как не попасться на фейковых работодателей: инструкция для заробитчан

Как не попасться на фейковых работодателей: инструкция для заробитчан

В Украине появился сервис, с помощью которого можно проверить компанию, которая предлагает работу за границей и размещает вакансии. Называется портал YouControl, который работает на базе Eurabota.ua. Авторы сайта собрали досье из 22-х открытых источников на фирмы, которые занимаются международным рекрутингом. Но есть нюансы. Проверить можно будет только те кадровые агентства или отдельных работодателей, которые при регистрации добавили в профиль свой код ЕГРПОУ (уникальный код из Единого госреестра предприятий и организаций Украины).

«Если же они этого не сделали, эксперты Eurabota.ua рекомендуют соискателям трудоустройства за рубежом самостоятельно найти компанию или ФЛП в YouControl и убедиться в его надежности или наоборот», – отмечают в пресс-службе сервиса.

Как обезопасить себя при поиске работы за границей?

  • проверьте, реально ли существует компания и каков ее юридический статус (не находится ли в процессе ликвидации);
  • если название компании кажется знакомым, обратите внимание – не манипулятивно ли она созвучна с известным брендом;
  • проверьте, сколько она работает на рынке, ведь некоторые компании создаются под аферу и потом быстро закрываются;
  • важно узнать основной вид деятельности компании. Имеет ли она вообще отношение к тем услугам, которые предлагает;
  • уточните, судилась ли компания с кем-то по поводу ненадлежащего исполнения обязательств или по каким-то другим причинам, которые могут быть связаны с мошенничеством;
  • также показательным является наличие открытых исполнительных производств у фирмы, ведь это говорит, что она не выполняет решение суда. О надежности работодателя в таком случае трудно говорить;
  • аналогично, если у нее есть большие налоговые долги или долги по зарплате, частая смена адреса или названия.

Однако эксперты скептически относятся к практической пользе подобных сервисов. Как рассказал UBR.ua президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, обезопасить себя может только сам человек. Специалист назвал главное условие того, как не попасть в лапы к мошенникам.

«У них на сайте (Eurabota.ua) есть вакансия в Голландии, на первой странице, и там указано, что могут трудоустроить по биометрии, польской или латвийской рабочей визе. Это полностью нелегально. В Голландии можно работать только по голландской рабочей визе. К сожалению, сейчас единственным условием того, что вас не обманут – является то, что за трудоустройство не надо платить. Услуги посредника должен оплачивать работодатель, который ищет себе работника. Все остальное – проверки через любые системы, наличие КВЭД или лицензии на предоставление услуг по трудоустройству за рубежом – только вносит дополнительный информационный шум. Главное: украинцы не должны платить за свое трудоустройство. Осознание этого факта сохранит время, деньги и здоровье наших сограждан. Проверять любую информацию о трудоустройстве за рубежом нужно постоянно. Как говорится: «Спасение утопающих – это дело самих утопающих», – объяснил Воскобойник.

Любовь Мельникова, Денис Вергун

По материалам УБР
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