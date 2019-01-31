В "Нафтогазе" рассказали, сколько стоит пробурить скважину на Полтавщине

Стоимость бурения одной скважины в Полтавской области составляет 10-15 миллионов долларов, сообщил директор интегрированного газового бизнеса Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” Андрей Фаворов.

По его словам, для того чтобы “Нафтогаз” был прибыльной и полезной для жителей страны компанией, необходимы существенные инвестиции, прозрачные правила игры и рыночная цена на природный газ. “Деньги требуют инвестиций, особенно в капиталоемких индустриях, таких как газодобыча, энергетика. Например, чтобы пробурить одну скважину, которая, дай бог, даст нам добычу, в Полтаве, необходимо от 10 до 15 миллионов долларов”, – сказал Фаворов.

Ранее глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев сообщил, что себестоимость добычи природного газа, включая капитальные вложения и все сопутствующие расходы на развитие добычи для компании “Укргаздобыча”, входящей в состав группы НАК “Нафтогаз Украины”, составляет 250 долларов за тысячу кубических метров.