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В Украине упал спрос на новые коммерческие авто

В Украине упал спрос на новые коммерческие авто

Январский рынок новых коммерческих автомобилей уменьшился на 15% и составил 818 машин.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

За месяц продажи грузовых и спецавтомобилей у французской марки Renault показали лучший результат на рынке. Несмотря на то, что регистрации новых Рено в Украине снизились на 29% по сравнению с январем прошлого года.

Лидеры рынка продаж:

  • Renault – 172 авто.
  • Fiat – 106 новых машин.
  • Белорусский МАЗ – 77 зарегистрированных авто.
  • Mercedes-Benz – 69 машин.
  • Volkswagen – 63 украинских регистрационных номера.

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По материалам Finance.UA
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