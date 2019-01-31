В Украине упал спрос на новые коммерческие авто

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Январский рынок новых коммерческих автомобилей уменьшился на 15% и составил 818 машин.
Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
За месяц продажи грузовых и спецавтомобилей у французской марки Renault показали лучший результат на рынке. Несмотря на то, что регистрации новых Рено в Украине снизились на 29% по сравнению с январем прошлого года.
Лидеры рынка продаж:
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