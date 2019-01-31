Оформление земельного участка обещают упростить (инфографика)

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В Минрегионе решили упростить процедуру оформления земельного участка.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
“Сегодня, чтобы оформить земельный участок, нужно, в прямом смысле слова, пройти все круги ада – 54 документа, от 9 месяцев до 2-х лет прохождения процедур”, – написал Лев Парцхаладзе на своей странице в фейсбуке.
По подсчетам экспертов, после этого получение услуги может сократиться в целом в 10 раз.
Сокращение сроков и процедур оформления земельного участка, а именно:
Что запланировано:
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