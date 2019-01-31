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Оформление земельного участка обещают упростить (инфографика)

Оформление земельного участка обещают упростить (инфографика)

В Минрегионе решили упростить процедуру оформления земельного участка.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

“Сегодня, чтобы оформить земельный участок, нужно, в прямом смысле слова, пройти все круги ада – 54 документа, от 9 месяцев до 2-х лет прохождения процедур”, – написал Лев Парцхаладзе на своей странице в фейсбуке.

По подсчетам экспертов, после этого получение услуги может сократиться в целом в 10 раз.

Сокращение сроков и процедур оформления земельного участка, а именно:

  • возможности его бесплатной приватизации;
  • передачи в пользование или продажи из земель государственной или коммунальной собственности.

Что запланировано:

  • установить исчерпывающий перечень документов, который необходимо подавать, и ввести возможность получить услугу на основании единого обращения в онлайн-режиме;
  • отменить 51 бумажный документ, введя электронные сервисы;
  • дать возможность местным органам власти осуществлять госрегистрацию земельных участков;
  • отменить необходимость получения разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка и ввести добровольное предварительное согласование его местоположения;
  • усовершенствовать процедуру нормативной денежной оценки земельного участка;
  • четко ограничить сроки подготовки и проведения процедур и другие важные изменения.
По материалам Finance.UA
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