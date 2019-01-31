Оформление земельного участка обещают упростить (инфографика)

В Минрегионе решили упростить процедуру оформления земельного участка.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

“Сегодня, чтобы оформить земельный участок, нужно, в прямом смысле слова, пройти все круги ада – 54 документа, от 9 месяцев до 2-х лет прохождения процедур”, – написал Лев Парцхаладзе на своей странице в фейсбуке.

По подсчетам экспертов, после этого получение услуги может сократиться в целом в 10 раз.

Сокращение сроков и процедур оформления земельного участка, а именно:

возможности его бесплатной приватизации;

передачи в пользование или продажи из земель государственной или коммунальной собственности.

Что запланировано:

установить исчерпывающий перечень документов, который необходимо подавать, и ввести возможность получить услугу на основании единого обращения в онлайн-режиме;

отменить 51 бумажный документ, введя электронные сервисы;

дать возможность местным органам власти осуществлять госрегистрацию земельных участков;

отменить необходимость получения разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка и ввести добровольное предварительное согласование его местоположения;

усовершенствовать процедуру нормативной денежной оценки земельного участка;