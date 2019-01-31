Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 34 0

Накануне банкротства из банка «Хрещатик» незаконно вывели 2,3 млрд грн - Фонд гарантирования

Накануне банкротства из банка «Хрещатик» незаконно вывели 2,3 млрд грн - Фонд гарантирования

За несколько месяцев до признания неплатежеспособным банка «Хрещатик» из него вывели 2,3 миллиарда гривен. Большинство средств попали на счета связанных с банком лиц.

Данный факт выявили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, который занимается ликвидацией банка.

Так, за несколько месяцев до банкротства руководство банка приняло решение о покупке ценных бумаг, принадлежащих фиктивным компаниям.

«Это, например, компании, не имеющие на балансе никаких активов, оборотных средств, часто зарегистрированы по одному юридическому адресу, а в штате имеют всего несколько сотрудников. На момент введения временной администрации таких облигаций на балансе банка «Хрещатик» было выявлено в целом на 2,3 млрд грн», – говорится в сообщении ФГВФЛ.

Отмечается, что почти в 92% случаев компании, которым перечислили средства в банке «Хрещатик», оказались связанными с руководством этого банка.

Нацбанк признал банк «Хрещатик» неплатежеспособным 5 апреля 2016 г., а уже менее чем через два месяца – 2 июня 2016 года – по предложению Фонда гарантирования вкладов регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина