Накануне банкротства из банка «Хрещатик» незаконно вывели 2,3 млрд грн - Фонд гарантирования

За несколько месяцев до признания неплатежеспособным банка «Хрещатик» из него вывели 2,3 миллиарда гривен. Большинство средств попали на счета связанных с банком лиц.

Данный факт выявили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, который занимается ликвидацией банка.

Так, за несколько месяцев до банкротства руководство банка приняло решение о покупке ценных бумаг, принадлежащих фиктивным компаниям.

«Это, например, компании, не имеющие на балансе никаких активов, оборотных средств, часто зарегистрированы по одному юридическому адресу, а в штате имеют всего несколько сотрудников. На момент введения временной администрации таких облигаций на балансе банка «Хрещатик» было выявлено в целом на 2,3 млрд грн», – говорится в сообщении ФГВФЛ.

Отмечается, что почти в 92% случаев компании, которым перечислили средства в банке «Хрещатик», оказались связанными с руководством этого банка.

Нацбанк признал банк «Хрещатик» неплатежеспособным 5 апреля 2016 г., а уже менее чем через два месяца – 2 июня 2016 года – по предложению Фонда гарантирования вкладов регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.