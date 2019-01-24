Стоимость аренды сельскохозяйственной земли по регионам Украины

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Как отмечают в Госгеокадастре, разрыв между стоимостью аренды государственных сельхозземель и паев в Украине стал еще больше.
В среднем по Украине граждане – владельцы паев в прошлом году получили 1613,4 грн арендной платы за гектар.
Это на 18 процентов больше, чем в прошлом году, тогда средний размер арендной платы за паи составил 1369 грн/га.
Общая площадь частных сельхозземель в Украине, переданных в аренду по договорам, составляет 16,9 млн гектаров.
Самая высокая арендная плата за паи:
Самое дешевое пользование землей:
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