Стоимость аренды сельскохозяйственной земли по регионам Украины

Как отмечают в Госгеокадастре, разрыв между стоимостью аренды государственных сельхозземель и паев в Украине стал еще больше.

В среднем по Украине граждане – владельцы паев в прошлом году получили 1613,4 грн арендной платы за гектар.

Это на 18 процентов больше, чем в прошлом году, тогда средний размер арендной платы за паи составил 1369 грн/га.

Общая площадь частных сельхозземель в Украине, переданных в аренду по договорам, составляет 16,9 млн гектаров.

Мои fiнансы:

Самая высокая арендная плата за паи:

Черкасская – 3524,7 грн/га.

Полтавская – 2970,1 грн/га.

Харьковская – 2494,7 грн/га.

Самое дешевое пользование землей:

Запорожская – 878 грн/га.

Херсонская – 926,9 грн/га.