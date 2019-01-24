Украина выплатила $88,5 млн долга МВФ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
1 февраля 2019 года Украина выплатила 88,5 миллиона долларов долга перед МВФ. Общий объем долга перед МВФ, который Украина должна оплатить в течение года, составляет 2 миллиарда долларов.
Следующий крупный платеж, который Украина должна выплатить по долгу перед МВФ, по графику должен состояться 5 февраля.
Вместе с тем, оплата происходит не в долларах, а в специальных правах заимствований — «валюте» Международного валютного фонда.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг населения за "коммуналку" перевалил за 50 млрд гривен9 ч. назад - 1550 19
Треть безработных немцев жалуются на недостаток денег (опрос)7 ч. назад - 887 13
Зубко объяснил, как монетизация субсидий может уменьшить платежки4 ч. назад - 393 8
АМКУ начал проверку облгазов в связи с завышенными суммами в платежках10 ч. назад - 700 7
На что тратят деньги клиенты monobank (таблица)Вчера, 12:00 - 4935 7
Toshiba разработала двойную солнечную панель18 ч. назад - 2689
Названа дата демонтажа Шулявского моста в Киеве8 ч. назад - 2009 5
Где в Украине самые дорогие авто (инфографика)7 ч. назад - 1580
Долг населения за "коммуналку" перевалил за 50 млрд гривен9 ч. назад - 1550 19
В "Укрзализныце" предлагают увеличивать стоимость билетов на плацкарты и купе по-разномуВчера, 21:00 - 1487 2
Нейросеть научилась превращать мысли в словаВчера, 17:10 - 585 1
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1890
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1850
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3090
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5688 7