Украина выплатила $88,5 млн долга МВФ

1 февраля 2019 года Украина выплатила 88,5 миллиона долларов долга перед МВФ. Общий объем долга перед МВФ, который Украина должна оплатить в течение года, составляет 2 миллиарда долларов.

Следующий крупный платеж, который Украина должна выплатить по долгу перед МВФ, по графику должен состояться 5 февраля.

Вместе с тем, оплата происходит не в долларах, а в специальных правах заимствований — «валюте» Международного валютного фонда.