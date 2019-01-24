Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 106 0

Украина выплатила $88,5 млн долга МВФ

Украина выплатила $88,5 млн долга МВФ

1 февраля 2019 года Украина выплатила 88,5 миллиона долларов долга перед МВФ. Общий объем долга перед МВФ, который Украина должна оплатить в течение года, составляет 2 миллиарда долларов.

Следующий крупный платеж, который Украина должна выплатить по долгу перед МВФ, по графику должен состояться 5 февраля.

Вместе с тем, оплата происходит не в долларах, а в специальных правах заимствований — «валюте» Международного валютного фонда.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина